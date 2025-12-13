Ci sono due nuove tasse per chi fa acquisti su siti come Shein e Temu | quanto costeranno dal 2026

A partire dalla metà del 2026, entreranno in vigore due nuove tasse per gli acquisti effettuati su siti come Shein, Temu e Alibaba, riguardanti tutte le spedizioni provenienti da Paesi extra-Ue. Queste tariffe interesseranno le consegne di pacchi provenienti da piattaforme di shopping online, introducendo nuovi costi per i consumatori italiani.

Sono in programma due nuove tariffe che, da metà 2026, colpiranno tutti i pacchi che arrivano da Paesi al di fuori dell'Ue - in gran parte spedizioni da piattaforme di acquisti online come Shein, Temu, Alibaba o altri. Una delle tasse vale due euro, è nella manovra italiana e potrebbe cambiare nei prossimi giorni. L'altra è europea, vale tre euro e dovrebbe essere temporanea. Fanpage.it

