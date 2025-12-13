Ci rubate il Natale come il Grinch Così il Consiglio comunale ha vietato le ghirlande dell' Avvento

Il Consiglio comunale di Portsmouth ha deciso di vietare le ghirlande dell'Avvento davanti alle case, citando motivi di sicurezza. Questa misura, adottata quest'anno, interrompe una tradizione di oltre due secoli nel Regno Unito, radicata fin dai tempi della regina Vittoria. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni sulla preservazione delle tradizioni natalizie.

Niente ghirlande di Natale, quest'anno, davanti alle porte d'ingresso delle case dei cittadini di Portsmouth, in Inghilterra: è un ordine del Consiglio comunale, di orientamento Liberaldemocratico, che ha addotto ragioni di sicurezza per eliminare una tradizione che perdura da oltre 200 anni nel Regno Unito, introdotta con la regina Vittoria. Tutti i residenti sono stati informati mediante una lettera del fatto che, se non avessero rimosso le decorazioni dalla propria abitazione, quanto meno dall'esterno, sarebbero stati multati con un'ammenda da 25 sterline. " È assolutamente ridicolo che le famiglie siano minacciate di multe semplicemente per aver messo una ghirlanda di Natale.

