Christmas Lab Volta all’Itts Volta di Perugia ci sono gli eventi di Natale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 al 19 dicembre, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia ospita il Christmas Lab Volta, un ricco programma di eventi natalizi pensato per coinvolgere studenti e comunità scolastica. La settimana sarà caratterizzata da diverse iniziative festive che accompagneranno gli studenti verso le vacanze di Natale.

Si chiama Christmas Lab Volta il programma di eventi natalizi che l’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia ha organizzato e che accompagnerà quotidianamente gli studenti a partire da domenica 14 dicembre fino a venerdì 19, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Una. Perugiatoday.it

christmas lab volta all8217ittsChristmas Lab Volta, gli eventi di Natale all’Itts Volta di Perugia - Si chiama Christmas Lab Volta il programma di eventi natalizi che l’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia ha organizzato e che accompagnerà quotidianamente gli studenti a pa ... perugiatoday.it

christmas lab volta all8217itts volta di perugia ci sono gli eventi di natale

© Perugiatoday.it - Christmas Lab Volta, all’Itts Volta di Perugia ci sono gli eventi di Natale