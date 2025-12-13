Chivu Stiamo facendo una grande stagione stimo molto De Rossi

Cristian Chivu, alla vigilia della sfida contro il Genoa, esprime fiducia e determinazione nonostante la recente sconfitta in Champions. L'allenatore sottolinea il valore della sua squadra e il rispetto per Daniele De Rossi, con cui condivide un rapporto di stima e amicizia, ribadendo l'importanza di continuare a credere nel proprio percorso.

MILANO (ITALPRESS) – Cristian Chivu non intende assolutamente abbassare la testa dopo il ko in Champions contro il Liverpool e, anzi, alla vigilia della gara in trasferta con il Genoa dell'amico Daniele De Rossi, alza la voce e rivendica l'operato suo e dei suoi ragazzi. “Nonostante quello che si dice, dal mio punto di vista, stiamo facendo una grande stagione. Con alti e bassi: vogliamo togliere i bassi, ma siamo fiduciosi e consapevoli del nostro lavoro”, ha detto Chivu, in conferenza stampa. “De Rossi vuole la partita perfetta del suo Genoa? E' così anche dal nostro punto di vista. Dipende tutto da quello che sarà il nostro atteggiamento e la nostra voglia di fare bene contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo con il nuovo allenatore”, ha proseguito il tecnico dell'Inter. Iltempo.it Chivu “Stiamo facendo una grande stagione, stimo molto De Rossi” - MILANO (ITALPRESS) – Cristian Chivu non intende assolutamente abbassare la testa dopo il ko in Champions contro il Liverpool e, anzi, alla ... iltempo.it

