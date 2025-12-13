Chivu si prepara alla sfida contro De Rossi | È uno vero leale e intelligente

Al termine di un'intensa preparazione, Cristian Chivu analizza il confronto con Daniele De Rossi, ex compagno e ora avversario sulla panchina del Genoa. Alla vigilia della partita tra i nerazzurri e i rossoblù, il difensore dell'Inter evidenzia le qualità umane e professionali di De Rossi, sottolineando il rispetto e la stima nei suoi confronti.

Inter News 24 Chivu, alla vigilia della sfida tra Genoa e nerazzurri si è soffermato sul rapporto con l’allenatore dei rossoblù Daniele De Rossi. A lla vigilia di Genoa Inter, uno dei temi più affascinanti della sfida di Marassi riguarda il confronto in panchina tra Daniele De Rossi, allenatore del Genoa ed ex centrocampista simbolo della Roma, e Cristian Chivu, tecnico nerazzurro ed ex difensore rumeno. Due profili diversi, accomunati però da un percorso umano e professionale costruito anche grazie all’esperienza condivisa in giallorosso. Nel corso della conferenza stampa, Chivu ha risposto a una domanda legata alle presunte “innovazioni” portate dai giovani allenatori, spostando però subito il focus sulla crescita personale e sull’esempio dei più esperti. Internews24.com

Genoa-Inter, Chivu carica i suoi: “Ci davano dei falliti e invece siamo lì” - Il tecnico difende la squadra alla vigilia della sfida di Marassi: "Sbagliato solo un tempo con Udinese e Napoli, troppe etichette su di noi" ... sport.quotidiano.net