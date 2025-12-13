Chivu Inter serenità dopo Liverpool e Genoa come occasione | Conta solo il lavoro

Dopo la sconfitta in Champions League, l'Inter si prepara alla sfida contro il Genoa con rinnovata serenità. Chivu, allenatore dei nerazzurri, sottolinea l'importanza del lavoro e della concentrazione, vedendo questa partita come un'occasione per rilanciare le ambizioni della squadra.

Inter News 24 Chivu Inter, alla vigilia della sfida contro il Genoa l’allenatore torna sul momento vissuto dopo la sconfitta europea e rilancia le ambizioni. Alla vigilia di Genoa Inter, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro ed ex difensore di grande esperienza internazionale, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra dopo la sconfitta contro il Liverpool e sull’importanza della gara di campionato in programma a Marassi. Un intervento che fotografa lo stato d’animo dell’Inter, chiamata a reagire sul campo senza farsi condizionare dal rumore esterno. COME HO VISSUTO QUESTI GIORNI?  – « Con la stessa serenità che avevamo vissuto il nostro cammino in stagione. Internews24.com

