Chiuso bar-pasticceria a Caivano locali sporchi e allaccio elettrico abusivo

A Caivano, un bar-pasticceria è stato chiuso dalle autorità a causa di gravi irregolarità, tra cui un allaccio elettrico abusivo e condizioni igieniche precarie. Il locale, coinvolto in un furto di energia per circa 100mila euro, presentava anche un laboratorio per i dolci senza autorizzazioni, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la legalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto di energia elettrica per 100mila euro e laboratorio per i dolci in pessime condizioni igieniche oltre che privo di autorizzazioni. E’ il risultato dei controlli condotti in un bar pasticceria di Caivano da Carabinieri e Asl con l’ausilio dell’Enel. Il titolare è stato arrestato, sequestrati i locali e 300 chili di alimenti. L’allaccio abusivo elettrico serviva per alimentare l’intero laboratorio e i locali commerciali e tecnici di refrigerazione. L’ispezione nel laboratorio pasticceria creato nei locali adiacenti al bar, condotta dai militari di Caivano con i medici dell’Asl Napoli 2 nord, ha rivelato tre quintali di alimenti in pessimo stato di conservazione, oltre che locali e macchinari fatiscenti. Anteprima24.it Chiuso bar-pasticceria a Caivano, locali sporchi e allaccio elettrico abusivo - Furto di energia elettrica per 100mila euro e laboratorio per i dolci in pessime condizioni igieniche oltre che privo di autorizzazioni. ansa.it

Dolci conservati tra la sporcizia e furto di energia elettrica: sospesa pasticceria a Caivano, arrestato il titolare - L'ispezione di carabinieri, Enel e Asl in una pasticceria di Caivano ha portato alla scoperta di carenze igieniche e di un allaccio abusivo alla rete elettrica ... fanpage.it

#Caivano - Bar pasticceria chiuso dopo un blitz: furto di energia elettrica e gravi carenze igieniche, sequestrati 300 kg di alimenti #Cronaca #Napoli #Carabinieri #Controlli #Illegalità #Salute #Attualità #NanoTV - facebook.com facebook

© Anteprima24.it - Chiuso bar-pasticceria a Caivano, locali sporchi e allaccio elettrico abusivo

Napoli - Il bar Moccia chiuso per tre scontrini non battuti (29.01.13)

Video Napoli - Il bar Moccia chiuso per tre scontrini non battuti (29.01.13) Video Napoli - Il bar Moccia chiuso per tre scontrini non battuti (29.01.13)