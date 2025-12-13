Chiesa della Propositura torna il presepe

Ogni anno, la chiesa della Propositura di Cascina accoglie con entusiasmo il tradizionale presepe, simbolo di fede e comunità. Meta di visitatori provenienti da tutta la provincia pisana, questo presepe rappresenta un momento di condivisione e spiritualità, rinnovando l’attesa del Natale e il senso di fragilità e speranza che accompagna questa festività.

Quando la fragilità incontra la luce. Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il presepe della chiesa della Propositura di Cascina, meta di visite non solo dei cascinesi ma da tutta la provincia pisana. Quest’anno l’artista Sauro Mari racconta, tramite la sua opera interamente realizzata con pezzi di vetro e cristallo, la fragilità umana e la capacità di risplendere attraverso la forza della fede, che sostiene e guarisce. A partire da questo pomeriggio fino al 25 gennaio, il presepe sarà visitabile in orario 15.30 17,30 e dopo la celebrazione delle messe, dalle 18,30 alle 20. Particolarità di quest’anno la presenza di una guida che spiegherà il tema scelto e come l’opera è stata realizzata, passo dopo passo. Lanazione.it Napoli, torna il Presepe Bianco: la tradizione che emoziona, la fede che unisce - Arte, fede e cultura tornano a fondersi e a dialogare nella mostra dal titolo Il Presepe Bianco – La tradizione ricreata, esposizione dedicata a una delle più importanti ... ilmattino.it

