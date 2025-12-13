Chiedono soccorso per un bambino in un' auto in panne e raggirano due ultranovantenni | tre arresti

Tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver tentato di ingannare due ultranovantenni, fingendo di essere rimaste in panne con un’auto e di avere un bambino malato a bordo. La vicenda si è verificata mentre i truffatori chiedevano aiuto per un bambino in difficoltà, ma il loro intento era ingannare gli anziani per ottenere favori o denaro.

Avrebbero tentato di raggirare due ultranovantenni, fingendo di essere rimasti in panne con l'auto e dicendo che a bordo ci fosse anche un bambino malato con immediata necessità di soccorso. Attirando l'attenzione di due coniugi che transitavano per via Mandela, i protagonisti del fatto, due.

