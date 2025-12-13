Chiamatelo Gualtieri mani di forbice | il Comune di Roma abbatte altri 52 alberi all’Eur

Il Comune di Roma ha abbattuto 52 alberi all’Eur, provocando reazioni e polemiche. L’intervento, avvenuto sabato scorso, ha suscitato preoccupazione tra cittadini e ambientalisti, evidenziando ancora una volta il dibattito sulla gestione del verde pubblico nella Capitale.

È stato un sabato di Santa Lucia drammatico per gli amanti del verde a Roma. Le motoseghe del sindaco della Capitale, ribattezzato per l’occasione Gualtieri mani di forbice, sono entrate in azione a viale Europa, una delle vie più prestigiose dell’Eur, realizzando una vera e propria strage di alberi. Sono infatti diventati legna per i camini ben 49 alberi, nel dettaglio tigli adulti, ai quali si aggiungono gli altri già eliminati nei giorni scorsi. «È tempo di smettere di considerare gli alberi come semplice arredo urbano, elementi decorativi da eliminare quando diventano scomodi», dicono Marco Perissa, deputato e Presidente della Federazione Romana di Fratelli d’Italia, e Piergiorgio Benvenuti, Responsabile del Dipartimento Ambiente e Rifiuti di Fratelli d’Italia Roma. Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chiamatelo Gualtieri mani di forbice: il Comune di Roma abbatte altri 52 alberi all’Eur