Chi sono le fidanzate de Il Volo? Chi è la moglie di Ignazio Boschetto la fidanzata misteriosa di Gianluca Ginoble e l’ex famosa di Piero Barone

Scopri le storie d'amore delle fidanzate di Il Volo, il celebre trio musicale italiano composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Chi sono le donne che hanno conquistato i cuori dei cantanti e quali sono le loro relazioni più recenti? Un'analisi delle coppie e dei legami sentimentali di questi artisti di fama internazionale.

Chi sono le fidanzate de Il Volo? Questo trio, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone ha conquistato il mondo intero con la sua musica. Il trio di tenori è sempre stato piuttosto riservato sulla vita sentimentale e privata: ciascun componente di rado ha parlato d’amore, preferendo il massimo riserbo. Di Gianluca Ginoble sappiamo che non molto tempo fa ha terminato la sua relazione con Eleonora Venturini Storaro. Attualmente sarebbe legato sentimentalmente ad un’altra donna, di cui non si hanno informazioni a riguardo. Sappiamo però che con lei si è presentato alle nozze di Ignazio, e si dovrebbe chiamare Claudia. Metropolitanmagazine.it

Il Volo, tutte le curiosità sul trio: gli esordi, le fidanzate, i figli, dove vivono, profilo Instagram - Il famoso trio canoro sta ottenendo un successo strepitoso, ma chi sono i tre artisti? msn.com

In realtà sono fidanzati…ma lei ancora non lo sa - facebook.com facebook