Chi sono i nuovi montanari? In viaggio con Karl Marx tra gli abitanti delle terre alte | le risposta e le domande nel libro di Membretti

Negli ultimi tempi, le terre alte stanno vivendo una nuova stagione di vitalità, invertendo decenni di spopolamento e abbandono. In questo contesto, il libro di Membretti esplora chi sono i nuovi montanari, tra tradizione e innovazione, offrendo uno sguardo approfondito su questa rinascita e sulle sfide delle aree interne.

C’è un’inversione di tendenza. Dopo decenni di spopolamento, saracinesche abbassate, attività chiuse e aree interne abbandonate – nonostante lo sci, nonostante il turismo di massa – c’è un’inversione di tendenza. Negli ultimi cinque anni, tra Alpi e Appennini, il saldo tra nuovi residenti e fuoriuscite, almeno per quanto riguarda lo spostamento di residenza, è positivo. Lo certifica il Rapporto Montagne Italia 2025 dell’Uncem. E allora Andrea Membretti è andato sul campo. Per la verità, sul campo c’è sempre stato – e, neanche a dirlo, ancor prima della pubblicazione del dossier dell’Uncem – dal momento che da anni si occupa di comunità montane, poiché tra i fondatori di Riabitare l’Italia e tra i coordinatori del progetto Scuola di montagna con l’Università di Torino. Ilfattoquotidiano.it

