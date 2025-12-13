chi sono i figli di umberto tozzi nicola armando natasha e gianluca avuti da due donne diverse

Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi sono i figli di Umberto Tozzi, nati da due diverse relazioni. Questi figli rappresentano una parte significativa della vita privata del famoso cantante, testimoniando le sue relazioni più importanti. Di seguito, scopriamo di più su di loro e sul legame con il celebre artista.

Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi sono i figli nati dalle due storie d’amore più importanti di Umberto Tozzi. Il primogenito Nicola Armando è nato dal matrimonio tra Umberto Tozzi e Serafina Scialò, mentre Natasha e Gianluca Tozzi sono nati dal secondo matrimonio con Monica Michielotto. Una famiglia allargata, ma molto unita anche se in passato il cantautore è finito su tutte le pagine dei quotidiani e dei settimanali per una questione economica legate alla prima moglie Serafina Scialò. In passato tra Umberto Tozzi e la prima moglie Serafina Scialò ci sono stati dei problemi di tipo economico con tanto di denuncia che il cantatore ha presentato e poi ritirato nei confronti della ex. Metropolitanmagazine.it

