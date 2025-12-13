chi sono gabriela chieffo e giuseppe ferrara dopo temptation island si sono sposati

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, noti per la loro partecipazione a Temptation Island 2023, hanno deciso di coronare il loro amore con un matrimonio. La coppia ha detto sì oggi, sabato 12 luglio 2025, celebrando così il loro legame dopo l’esperienza nel programma.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island, sono convolati a nozze oggi, sabato 12 luglio 2025. Gabriela, all’età di 21 anni, è un’esperta estetista, mentre Giuseppe, di 26 anni, è coinvolto nell’ azienda di famiglia. Sono legati da una relazione che dura ormai da sette anni, da quando erano poco più che adolescenti. La storia d’amore tra Gabriela e Giuseppe è iniziata quando lei aveva solo 8 anni, e lui è stato il suo primo bacio, rimanendo il suo unico amore fino ad oggi. Chi ha seguito l’edizione di Temptation Island del 2023, ricorderà Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara come una delle coppie più in crisi, tanto che il loro falò di confronto si concluse con una separazione. Metropolitanmagazine.it

