Chi era Nando Orfei il padre di Ambra e cugino di Moira | Cresciuta con 50 fratelli

Nando Orfei, noto anche come Ferdinando, è stato un'icona del circo italiano, noto per il suo ruolo di domatore e attore. Cugino di Moira Orfei, ha fatto parte di una prestigiosa dinastia circense. Cresciuto in un ambiente ricco di tradizioni, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello spettacolo, contribuendo alla storia del circo in Italia.

Nando Orfei (Ferdinando) è stato un’icona del circo italiano, domatore e attore (apparso nei film di Fellini), cugino di Moira Orfei altra leggenda del circo, e membro di una grande dinastia circense. Erano cugini acquisiti, cresciuti insieme nel mondo del circo, e considerati quasi fratellisorelle, come ricorda la figlia di Nando, Ambra Orfei. Chi era Nando Orfei, il padre di Ambra. Appartenente alla nota dinastia circense degli Orfei, sin da giovane si interessò alla recitazione, cominciando a recitare nelle vesti di attor comico, domatore, giocoliere e clown negli spettacoli di famiglia. Svolse anche un’intensa attività in teatro e nel circo. Metropolitanmagazine.it

