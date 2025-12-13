Chi era il marito di Ambra Orfei Gabriele Piemonti | Trovare un uomo così per me che ero abituata a essere pressata ogni minuto era incredibile

Gabriele Piemonti, marito di Ambra Orfei e storico gestore del Bikini di Cattolica, è scomparso improvvisamente a 61 anni nel Natale del 2022 a causa di un malore. La sua vita e il suo ruolo accanto all’artista sono stati fondamentali, lasciando un ricordo indelebile nel mondo dello spettacolo e della vita privata di Ambra Orfei.

È morto all’improvviso a 61 anni nel periodo di Natale del 2022, causa di un malore Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini di Cattolica e marito di Ambra Orfei. Nel 2015 era convolato a nozze Ambra Orfei, matrimonio celebrato nella spettacolare cornice del castello di Gradara. È stato uno dei fondatori del Prince di Riccione e, proprio lui, volle batezzare con questo nome la celebre discoteca sulla collina. Chi era Gabriele Piemonti. Un personaggio fondamentale per la storia della Riviera. Una persona che negli anni ha ha contribuito all’esplosione del turismo sulla costa romagnola. Ogni anno l’inizio della stagione veniva celebrato con l’immancabile appuntamento del concerto di Dj Ralf sulla spiaggia del Bikini in occasione del ponte del 25 aprile. Metropolitanmagazine.it

