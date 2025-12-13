Chi è Serena la nuova fidanzata di Massimo Ranieri 15 anni più giovane

Massimo Ranieri ha recentemente annunciato di aver ritrovato l’amore con Serena, una donna di 15 anni più giovane. La loro relazione ha suscitato curiosità e discussioni, soprattutto considerando la differenza di età e il fatto che Serena sia un’insegnante. L’articolo esplora i dettagli di questa nuova storia sentimentale del celebre artista.

Massimo Ranieri ha svelato di aver ritrovato l’amore con una donna più giovane di 15 anni, Serena: “Non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio”. Non solo carriera e lavoro, quindi, nella vita di Massimo Ranieri, che nel corso degli anni l’amore l’ha conosciuto diverse volte e, come lui stesso aveva ammesso a Verissimo, ha vissuto anche profonde delusioni. Metropolitanmagazine.it

