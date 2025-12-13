Chi è Serena la nuova fidanzata di Massimo Ranieri 15 anni più giovane
Massimo Ranieri ha recentemente annunciato di aver ritrovato l’amore con Serena, una donna di 15 anni più giovane. La loro relazione ha suscitato curiosità e discussioni, soprattutto considerando la differenza di età e il fatto che Serena sia un’insegnante. L’articolo esplora i dettagli di questa nuova storia sentimentale del celebre artista.
Massimo Ranieri ha svelato di aver ritrovato l’amore con una donna più giovane di 15 anni, Serena: “Non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio”. Non solo carriera e lavoro, quindi, nella vita di Massimo Ranieri, che nel corso degli anni l’amore l’ha conosciuto diverse volte e, come lui stesso aveva ammesso a Verissimo, ha vissuto anche profonde delusioni. Metropolitanmagazine.it
Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata, la dedica social a Serena Padovano: “Sei arrivata in punta di piedi” - La dedica sui social a corredo di alcuni scatti che li ritraggono insieme: “Hai fatto più rumore di qualunque altra cosa”. fanpage.it
Manuel Bortuzzo presenta la nuova fidanzata: la dedica social che fa impazzire i fan - Manuel Bortuzzo è tornato a far parlare di sé, e questa volta il motivo è decisamente più romantico che polemico. blogdilifestyle.it
Serena e Mame: creatività, impresa e un’idea nuova di moda Quando le competenze si incontrano, nascono visioni nuove. Serena e Mame, imprenditori nel settore della moda, hanno intrecciato percorsi e talenti dando forza ai loro progetti: lui ha aperto da po - facebook.com facebook
L'UN DUE TRE STELLA di SQUID GAME dal VIVO a LUCCA COMICS and GAMES | Shorts | Netflix Italia