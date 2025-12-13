Chi è Pietro Tranchina | l’italiano che ha scelto il Marocco per sognare Milano Cortina 2026

Pietro Tranchina, atleta italiano, ha deciso di trasferirsi in Marocco per inseguire il sogno di partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026. I cambi di nazionalità sportiva stanno diventando sempre più comuni nel panorama olimpico, anche nello sci alpino, come dimostrano le recenti storie di Lara Colturi e Lucas Braathen.

I cambi di nazionalità sportiva sono sempre più frequenti in tante discipline olimpiche e lo sci alpino non fa eccezione, come ci insegnano le recenti storie di Lara Colturi e Lucas Braathen. Ovviamente questi “cambi di casacca” non riguardano solo i big del Circo Bianco, ma anche e soprattutto giovani o atleti di secondaterza fascia incapaci di ritagliarsi un posto in Coppa del Mondo. Questo è proprio il caso di Pietro Tranchina, piemontese classe 2003 che ha scelto di passare al Marocco (la nazione di provenienza di sua mamma) la scorsa estate per inseguire il sogno olimpico verso Milano Cortina 2026. Oasport.it © Oasport.it - Chi è Pietro Tranchina: l’italiano che ha scelto il Marocco per sognare Milano Cortina 2026