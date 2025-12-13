Chi è Mariangela Eboli la ex di Checco Zalone Una storia durata 18 anni poi il crollo degli affari
Mariangela Eboli, ex compagna di Checco Zalone, ha condiviso con lui 18 anni di vita. La recente perdita della sua posizione nella società cinematografica Mlz srl ha segnato un momento difficile per Zalone, evidenziando le ripercussioni di questa separazione sui loro affari e sulla carriera del celebre attore.
Non è un periodo semplice quello che sta affrontando Checco Zalone. Come abbiamo visto, dopo che l'ex compagna Mariangela Eboli ha dovuto lasciare la Mlz srl, società cinematografica e di gestione dei diritti d'immagine di proprietà del noto attore, i conti sono andati a precipizio. Eboli, che aveva l'incarico di amministratrice unica, è stata licenziata dall'attore, liquidata con sei mesi di stipendio anticipato. Da allora, utili e fatturato sono andati in perdita. Ma chi è Mariangela Eboli? La donna è stata legata sentimentalmente a Zalone per ben 18 anni, e da lui ha avuto due figlie. I due si sono conosciuti quasi 20 anni fa, a Casamassima (Bari). Ilgiornale.it
