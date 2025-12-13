Chi è l’ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo Ludovica Andreoni mamma dei suoi tre figli

Ludovica Andreoni, ex moglie di Luca Cordero di Montezemolo, è madre dei loro tre figli. La loro conoscenza risale alla fine degli anni ’90, quando si sono incontrati dopo la conclusione della relazione di Montezemolo con l’attrice Edwige Fenech. La loro storia ha segnato un capitolo importante nella vita dell’imprenditore e della sua famiglia.

Ludovica Andreoni e Luca Cordero di Montezemolo si erano conosciuti dopo la fine della storia d’amore tra l’uomo e l’attrice Edwige Fenech, verso la fine degli anni ’90. Per loro il matrimonio era arrivato però solo nel 2000 e arricchito dalla nascita di tre figli. Quello con la designer non è stato però il primo matrimonio per l’imprenditore, che precedentemente era stato sposato con la conduttrice televisiva Sandra Monteleoni. Dal loro matrimonio era nato il primo figlio, Matteo. Le nozze sono state poi annullate dalla Sacra Rota nel 1975. Montezemolo, insieme a Ludovica Andreoni, ha messo al mondo tre figli: Guia, di 20 anni, Maria di 18 anni, e Lupo di 12. Metropolitanmagazine.it

