Chi è la moglie di Placido Domingo Marta Ornelas e chi sono i loro figli Josè e Alvaro

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Placido Domingo, celebre tenore e direttore d'orchestra, è sposato con Marta Ornelas, cantante e regista teatrale. Dalla loro unione sono nati i figli Josè e Alvaro. Dopo il matrimonio con Ana Maria Guerra Cué, da cui ha avuto Placido Jr., Domingo ha trovato nuova felicità con Ornelas, consolidando così la sua vita familiare.

Placido Domingo  è legato alla moglieMarta Ornelas   cantante e regista teatrale: dalla loro unione sono arrivati i figli  Josè Placido  ed  Alvaro Maurizio Conclusosi il matrimonio con  Ana Maria Guerra Cuè, madre del primogenito  Placido Jr,  Domingo  ha ritrovato la felicità al fianco di  Marta Ornelas. Nata in  Messico,  nel 1935, tra gli anni  Cinquanta e Sessanta  ha avuto un grande successo come soprano. Domingo e la cantante sono diventati marito e moglie nel 1962. Tre anni dopo, è arrivato il primo figlio della coppia,  Josè Placido, seguito da  Alvaro. Nel corso delle gravidanze, la  Ornelas  aveva abbandonato momentaneamente le scene per occuparsi dei figli. Metropolitanmagazine.it

232 moglie placido domingoPlacido Domingo - Tenore, baritono e direttore d'orchestra, &#232; considerato uno dei più grandi interpreti del mondo lirico: la sua vita, i matrimoni e le accuse di molestie. libero.it

Marta Ornelas, chi &#232; la moglie di Placido Domingo / “Ci siamo sposati a 21 anni, eravamo poveri e felici” - Andiamo a vedere come si sono conosciuti e la loro vita con i figli Marta Ornelas è la moglie del noto tenore Placido Domingo, uno degli ... ilsussidiario.net

chi 232 la moglie di placido domingo marta ornelas e chi sono i loro figli jos232 e alvaro

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Placido Domingo, Marta Ornelas e chi sono i loro figli Josè e Alvaro

Giuseppe Verdi - MACBETH - Act I Finale

Video Giuseppe Verdi - MACBETH - Act I Finale