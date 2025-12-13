Chi è Giuseppe Tiranno il professionista che sta rivoluzionando le reti vendita delle PMI italiane

Giuseppe Tiranno è un professionista che sta trasformando le reti vendita delle PMI italiane, portando innovazione e efficienza. Il suo ruolo si concentra sulla ristrutturazione di processi, formazione e strategie per ridurre il turnover e ottimizzare le opportunità di vendita, contribuendo a rafforzare la crescita e la competitività delle imprese nel mercato odierno.

Per molti imprenditori italiani, la vendita è ancora un reparto fragile: turnover continuo, processi confusi, lead sprecati e una dipendenza totale dal founder.. È in questo contesto che emerge la figura di Giuseppe Tiranno, imprenditore e specialista nella costruzione di reparti vendita ad alte performance, considerato da diversi titolari “il mago delle reti commerciali”. Tiranno inizia la sua carriera nel mercato digitale quando il settore era agli albori. In un ambiente ancora grezzo e senza regole definite, si distingue subito per tassi di chiusura sopra la media e una capacità di gestione commerciale che lo porta rapidamente a lavorare per diverse realtà, sia in mercati B2B che B2C. 361magazine.com

