Chi è e cosa fa Tether la società di due italiani che vuole prendersi la Juventus

In una serata di dicembre, il mondo del calcio e delle criptovalute sono stati protagonisti di un evento sorprendente: Tether, società con fondatori italiani, ha avanzato un’offerta ufficiale per l’acquisto della Juventus. Questo articolo esplora chi sono i protagonisti di questa proposta e le implicazioni di un’eventuale acquisizione nel panorama sportivo e finanziario.

In una fredda sera di dicembre, il mondo del calcio e quello delle criptovalute si sono incontrati in modo esplosivo: Tether ha presentato un’ offerta ufficiale per acquistare l’intero pacchetto azionario della Juventus. A dare la notizia è stato direttamente il CEO Paolo Ardoino, con un annuncio che ha acceso immediatamente il dibattito tra tifosi, addetti ai lavori e appassionati di finanza digitale. La mossa ha stupito solo fino a un certo punto. Appena mezz’ora prima, un portavoce di Exor – la holding della famiglia Agnelli che controlla il club bianconero – aveva assicurato che non fossero in corso negoziazioni. Thesocialpost.it Tether vuole comprare la Juve: chi è Ardoino e cosa fa l'azienda leader di cryptovalute - "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. tuttomercatoweb.com

Chi è e cosa fa Tether? La società di criptovalute, guidata dai miliardari italiani Ardoino e Devasini, che vuole acquistare la Juventus - Questo il nome dei due imprenditori italiani, dei più ricchi d'Italia, che vogliono acquistare l'intera quota ... eurosport.it

Tether, dentro l’offerta a Exor: come e cosa dovrebbe fare per acquisire la Juve - facebook.com facebook

??Cosa succede intorno alla #Juventus? Tether annuncia l'offerta per acquistare il club via @paoloardoino, John Elkann fa sapere che non vuole lasciare. x.com

© Thesocialpost.it - Chi è e cosa fa Tether, la società di due italiani che vuole prendersi la Juventus

How to get Faster Internet speed when you change a simple setting

Video How to get Faster Internet speed when you change a simple setting Video How to get Faster Internet speed when you change a simple setting