Chi cambia operatore al telefono paga di più in bolletta l’allerta di Federconsumatori

Cambiare operatore telefonico può sembrare una soluzione per risparmiare, ma secondo Federconsumatori spesso si rischia di pagare di più in bolletta. L'ente di tutela dei consumatori evidenzia come molte persone, passando da un contratto all’altro, non siano sempre consapevoli delle reali conseguenze economiche di questa scelta.

Chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. Sembra che sia proprio questo che accade quasi ogni volta che si abbandona un contratto energetico per un altro. Il report di Federconsumatori, pubblicato il 10 dicembre 2025, non lascia molti dubbi a tal proposito. Quasi il 60% degli utenti che cambiano fornitori non ottiene guadagni in cali di bolletta. Anzi, molti arrivano a spendere anche di più. L’analisi dell’associazione di tutela dei consumatori è stata svolta su un campione di 1243 nuovi contratti di luce e gas stipulati negli ultimi 12 mesi. Del 63% di quelli concordati telefonicamente, quasi la metà hanno previsto fatture più salate da pagare, gli altri non hanno garantito gli ingenti risparmi previsti. Quifinanza.it

