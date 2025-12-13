Cherubini ricorda Sarri alla Juventus | È stato un anno importante per noi il 2020 anche se ci fu il Covid Ci fece vincere l’ultimo Scudetto

Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato così di Maurizio Sarri e della stagione alla Juventus. Le sue parole. Intervenuto a DAZN prima della partita tra Parma e Lazio della 15ª giornata di Serie A, l’amministratore delegato Federico Cherubini ha ricordato così la stagione con Maurizio Sarri alla Juventus, che è coincisa con l’ultimo Scudetto vinto dai bianconeri. RITROVARE SARRI – «Mi ha fatto piacere rivedere Sarri, è stato un anno importante per noi il 2020 anche se ci fu il Covid. Ci fece vincere l’ultimo Scudetto, so quanto Carlos stima Sarri come allenatore. Mi interessa vederli affrontarsi. Juventusnews24.com Parma, Cherubini: "Con Sarri un anno importante alla Juve, Cuesta lo stima molto come allenatore" - Lazio, l'amministratore delegato dei ducali Federico Cherubini ha parlato così ai microfoni di DAZN. tuttojuve.com

