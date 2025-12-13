Checco Zalone licenzia l’ex compagna dalla sua società | ricavi crollati da 4,3 milioni a 327mila euro

Il bilancio della Mlz srl, società cinematografica di Checco Zalone, rivela un drastico calo dei ricavi, passando da 4,3 milioni a 327 mila euro. Questa diminuzione coincide con il licenziamento dell’ex compagna, Mariangela Eboli, ex amministratrice unica dell’azienda, evidenziando come i cambiamenti interni abbiano influenzato la performance finanziaria.

A volte i numeri raccontano storie più eloquenti di qualsiasi cronaca rosa. Il bilancio della Mlz srl, la società cinematografica di Checco Zalone, illustra cosa è accaduto dopo l’uscita di scena di Mariangela Eboli, ex compagna ed ex amministratrice unica dell’azienda. Una storia di separazione che si riflette drammaticamente nei conti: ricavi decimati e utili ridotti all’osso in un solo anno. Come riporta il Corriere, nel 2024 Luca Medici, vero nome dell’artista pugliese, ha deciso di licenziare la ex compagna Mariangela Eboli dalla società di cui detiene il 95% delle quote, con il restante 5% intestato a sua madre Antonietta Capobianco. Cinemaserietv.it

