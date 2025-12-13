ChatGPT cambia ancora | GPT-5.2 riduce le allucinazioni e sfida il dominio di Google

A poche settimane dal Natale, OpenAI annuncia GPT-5.2, una versione migliorata di ChatGPT che riduce le allucinazioni e sfida il predominio di Google nel settore dell'intelligenza artificiale. Questa novità segna un passo importante nell'evoluzione dei modelli di linguaggio, con implicazioni significative per il mercato e le future applicazioni della tecnologia.

Nel mondo dell’intelligenza artificiale, due settimane prima di Natale, è successo di tutto. OpenAI ha tolto i veli a GPT-5.2, il suo modello di IA più avanzato di sempre, in una mossa che sa di risposta diretta alla concorrenza sempre più agguerrita di Google e del suo Gemini 3. L’annuncio, arrivato nella serata dell’11 dicembre 2025 tramite il blog ufficiale dell’azienda, mette fine alle speculazioni seguite alla notizia del presunto codice rosso interno dichiarato dal CEO Sam Altman. Ma cosa significa davvero questo lancio e perché OpenAI ha deciso di accelerare così tanto? Per capirlo bisogna fare un passo indietro. Screenworld.it

Ecco GPT-5.2: cosa cambia nel lavoro professionale - 2 arriva in meno di 24 ore dall’annuncio e punta dritto al lavoro professionale. agendadigitale.eu