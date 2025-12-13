Champions League il poker è servito | cosa può accadere

La fase a gironi della Champions League si avvicina al termine, lasciando spazio a incertezze e sorprese. Con le squadre ancora in corsa per la qualificazione, la competizione si conferma un appuntamento imprevedibile e avvincente, dove ogni punto può fare la differenza. La lotta per l'accesso agli ottavi è ancora aperta, e le calcolatrici sono in fermento.

Arrivederci a gennaio con questa bella e dannata Champions League che fa impazzire le calcolatrici. A 16 punti non c'è la certezza di essere nella top-8. Potrebbero bastare solo con una differenza reti elevata, cosa che l'Inter possiede. A 17 punti, invece, si è dentro, e questo interessa soprattutto all'Atalanta. Per i playoff ne servivano 10, ma i risultati dell'ultima giornata hanno virtualmente alzato a 11 la quota minima: la Juventus è comoda, il Napoli molto meno. In più, a differenza dello scorso anno, tutte le grandi sono nella parte alta, quindi entrarci “in basso” significa dover affrontare una grande. Liberoquotidiano.it Champions League, notte di stelle al Bernabeu: su Lottomatica Manchester City di Guardiola leggermente favorito a 2.45 contro il Real Madrid - Champions League, notte di stelle al Bernabeu: su Lottomatica Manchester City di Guardiola leggermente favorito a 2. agimeg.it

Pronostico, Schedina Mercoledì 10 dicembre: poker di match in Champions League a 19.93 - La Schedina Mercoledì si accende grazie alla sesta giornata di Champions League. assopoker.com

La champions league delle strade del lusso mondiale: Milano perde lo scettro. Ora su milanocittastato.it e sul primo commento ?? - facebook.com facebook

UWCL Highlights: Chelsea 6-0 Roma - Watch the highlights of Chelsea's 6-0 UEFA Women's Champions League victory against Roma Femminile... x.com

© Liberoquotidiano.it - Champions League, il poker è servito: cosa può accadere

PCL 2025 Stage 2 - Poker Champions League™ - Main Event Final Table TV Live Streaming

Video PCL 2025 Stage 2 - Poker Champions League™ - Main Event Final Table TV Live Streaming Video PCL 2025 Stage 2 - Poker Champions League™ - Main Event Final Table TV Live Streaming