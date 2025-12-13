Chagall 54 mila visitatori alla mostra | Volano per l’intera offerta culturale E da marzo l’omaggio a Warhol

La mostra ‘Chagall. Testimone del suo tempo’ a Palazzo dei Diamanti ha già attirato 54 mila visitatori, confermando il successo dell’esposizione. Franchella Marco Gulinelli, assessore alla cultura, illustra l’impatto dell’evento sulla scena culturale locale, anticipando inoltre l’omaggio a Warhol previsto per marzo. La mostra, aperta fino all’8 febbraio 2026, rappresenta un importante punto di riferimento artistico e culturale.

Franchella Marco Gulinelli, assessore alla cultura, facciamo il punto sulla mostra ‘Chagall. Testimone del suo tempo’, allestita a Palazzo dei Diamanti da un paio di mesi e visitabile fino all’8 febbraio 2026. Qual è l’idea culturale che vi ha spinto a puntare su questo progetto? "Quello di Chagall è un gradito ritorno, dopo la prima antologica allestita al Palazzo dei Diamanti di Ferrara del 1992. Quest’anno lo celebriamo nei quarant’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1985. Abbiamo puntato su uno dei maestri più importanti dell’arte del Novecento, un artista amatissimo, perché fu capace, come pochi altri, di trasformare l’esperienza personale in una potente riflessione collettiva, il dolore e la difficoltà in bellezza e gioia di vivere, l’immagine in emozione e poesia. Ilrestodelcarlino.it

Telereporter TV. . ARTE E CULTURA Marc Chagall, testimone del suo tempo @palazzodiamanti Ferrara Fino all’8 febbraio 2026 Servizio a cura di @sebastiankamilaris #mostra #chagall #ferrara - facebook.com facebook