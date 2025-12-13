Cgil in piazza da sola | la prova di forza che rivela un isolamento crescente

Lo sciopero indetto dalla Cgil venerdì ha messo in evidenza l'isolamento crescente del sindacato e le contraddizioni di una protesta spesso percepita come demagogica. Sebbene rappresenti una prova di forza, i fatti dimostrano come questa manifestazione abbia evidenziato le difficoltà di un'azione sindacale in un contesto di sfiducia e divisione.

Doveva essere una prova di forza, e in parte lo è stata, ma alla luce dei fatti lo sciopero convocato venerdì dalla Cgil ha avuto l'effetto opposto rispetto a quello auspicato: ha mostrato l'isolamento di un sindacato e messo in luce le molte contraddizioni che vi sono oggi quando si cerca di protestare contro il governo giocando più sulla demagogia che sulla forza dei fatti. La Cgil, come sapete, è andata in piazza senza la Cisl, senza la Uil, e ha organizzato, come succede ormai praticamente ogni anno, uno sciopero generale per protestare contro una manovra che secondo l'ufficio parlamentare di bilancio dà, nel triennio, 55 miliardi a lavoratori e famiglie e toglie 13 miliardi a imprese e autonomi. Ilfoglio.it

Sciopero, adesioni record e 10 mila in piazza: la Cgil contro la manovra e le dismissioni industriali - Il sindacato segnala adesioni fino al 90% nelle aziende. lastampa.it