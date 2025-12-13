Cgil il corteo dei 15mila | C’è la Milano che soffre e quella negli attici

Oltre 15.000 persone, provenienti da tutta la Lombardia, hanno partecipato a Milano a una manifestazione di protesta organizzata dalla Cgil contro la finanziaria. La mobilitazione ha coinvolto cittadini di diverse realtà, evidenziando le disparità tra le condizioni di chi vive le difficoltà quotidiane e chi si trova negli attici delle zone più agiate.

di Andrea Gianni MILANO Oltre 15mila persone arrivate da tutta la Lombardia, secondo i dati diffusi dalla Cgil, sono scese in piazza a Milano nella giornata di sciopero generale nazionale contro la finanziaria. Uno sciopero che si è interrotto alle 15 per consentire la partecipazione alla commemorazione delle vittime della strage di piazza Fontana (una coincidenza di date accolta con "amarezza" dall’associazione dei familiari delle vittime) e non ha provocato grosse ripercussioni sulla circolazione della metropolitana: solo la M3 è rimasta chiusa fino alle 15. Maggiori disagi per i passeggeri si sono verificati nel trasporto ferroviario locale. Ilgiorno.it Sciopero generale, Milano scende in piazza: 15mila persone in corteo con Cgil - Metalmeccanici in testa alla manifestazione guidata da De Palma e Stanzione. affaritaliani.it Sciopero generale, Cgil in corteo a Bari: disagi per i trasporti. Landini: «Salari in ginocchio» - Nel Mezzogiorno stipendi più bassi del 26% e quasi metà dei lavoratori sotto i 15mila euro l’anno. lagazzettadelmezzogiorno.it

