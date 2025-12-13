CFR – Camilli e Hyundai si separano

Camilli e Hyundai annunciano la fine della loro collaborazione, segnando un nuovo capitolo per il pilota nizzardo. La separazione apre la possibilità di un coinvolgimento nell’Europeo, offrendo nuove opportunità sportive e di crescita. Un cambiamento significativo che potrebbe influenzare il futuro del driver e le dinamiche del campionato europeo.

Il nizzardo ha annunciato la conclusione del suo rapporto con la Casa coreana. All’orizzonte potrebbe esserci un programma nell’Europeo. Eric Camilli volta pagina. Il pilota nizzardo ha infatti annunciato, attraverso i propri canali social, la fine della collaborazione con Hyundai Motorsport, ringraziando sia il costruttore coreano sia il team 2C Compétition. Una separazione che era . Tuttorally.news