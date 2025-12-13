Cessione Juventus il retroscena degli scorsi mesi | ci ha provato anche un principe saudita! Cosa sappiamo e i possibili scenari per il futuro

Negli ultimi mesi si sono intensificate le voci sulla cessione della Juventus, con protagonisti internazionali e interessi variegati. Tra retroscena, tentativi di investitori provenienti dall’Arabia Saudita e l’inserimento inatteso di Tether, il futuro della società si configura come un’incognita ricca di possibili sviluppi e scenari ancora da definire.

Cessione Juventus, i dettagli del corteggiamento saudita alla Vecchia Signora tra ambizioni globali e l’inserimento a sorpresa di Tether. L’interesse del Medio Oriente per il calcio europeo non è certo una novità dell’ultima ora, ma quando si muove in prima persona una figura del calibro di Mohammed Bin Salman, lo scenario cambia drasticamente di peso specifico. Il Principe ereditario dell’Arabia Saudita, nonché presidente del Public Investment Fund (PIF), ha messo da tempo la Juventus nel mirino, considerandola non solo una squadra di calcio, ma un vero e proprio gioiello da incastonare nella corona. Juventusnews24.com Nuno Tavares Juve: retroscena dell’estate scorsa. La Lazio ha rifiutato una super offerta da parte di questo club! La verità sul futuro dell’ex obiettivo bianconero - Quale sarà il futuro dell’ex obiettivo Da pilastro incedibile a possibile pedina di ... juventusnews24.com

