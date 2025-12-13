Cessione Juventus Exor respinge l’offerta di Tether

Exor ha respinto l’offerta di Tether per la cessione della Juventus Football Club. La storica proprietà della squadra continua a sostenere la solidità del club, sottolineando il proprio impegno a lungo termine e la volontà di preservare l’identità e il prestigio della società.

La Juventus Football Club, una delle istituzioni sportive più prestigiose e celebrate a livello globale, continua a mantenere una solidità e un impegno da parte della sua proprietà storica. La dichiarazione rilasciata da Exor, la potente holding che detiene la maggioranza delle quote del club, funge da netta riaffermazione di questa inalterata dedizione. Il comunicato, infatti, sottolinea con enfasi come il legame tra Exor, la famiglia Agnelli e la Juventus non sia una semplice relazione commerciale, ma un vincolo profondo e storico che si protende per oltre un secolo. Questo lungo e fruttuoso sodalizio ha visto il club raggiungere vette di successo ineguagliabili, consolidando la sua posizione nell’élite del calcio mondiale. Thesocialpost.it

