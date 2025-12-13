Cessione Juve l’annuncio di Abodi e Buffon Poi tuonano entrambi sul caso Folorunsho | VIDEO CMIT

Durante Atreju 2025, il ministro dello Sport Andrea Abodi e Gigi Buffon hanno partecipato a un panel dedicato allo sport e ai suoi valori, discutendo anche del caso Folorunsho e delle prospettive sulla cessione della Juve, con commenti e posizioni di rilievo.

Il ministro dello Sport ad Atreju 2025 insieme al capo-delegazione della Nazionale sul caso Folorunsho e sull’ipotesi Juve a Tether Nel corso di Atreju 2025, il ministro dello Sport e le Politiche Giovanili Andrea Abodi è stato ospite d’onore insieme a Gigi Buffon del panel dedicato allo sport e all’attività sportiva, ai valori che deve trasmettere. Ecco perché tra i temi affrontati c’è stato anche, pur se non citato direttamente dagli interlocutori, quello relativo al caso Folorunsho e gli insulti alla mamma di Hermoso in Cagliari-Roma. Buffon e Abodi – calciomercato.it “Se un professionista in campo insulta violentemente in maniera inaccettabile la mamma di un avversario, allora il sistema non quadra: non può finire a tarallucci e vino perché quello, al di là dell’educazione, è un comportamento antisportivo, è contro le regole dello sport. Calciomercato.it

Cessione Juve, l’annuncio di Abodi e Buffon. Poi tuonano entrambi sul caso Folorunsho - Abodi ad Atreju 2025 insieme a Gigi Buffon sul caso Folorunsho e sull'ipotesi Juve a Tether per la cessione del club ... calciomercato.it