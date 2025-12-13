Cesate è ancora allarme furti nelle case

A Cesate continua a crescere l'allarme furti nelle abitazioni. Recenti episodi si sono verificati in via Puccini e via Kennedy, con un tentativo anche in via Bellini. La preoccupazione tra i residenti aumenta, mentre le forze dell'ordine intensificano i controlli per garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Cesate, è ancora allarme furti nelle abitazioni. Furti in via Puccini, via Kennedy e uno tentato in via Bellini. Non accenna a fermarsi la serie di furti che ormai da lungo tempo continuano a colpire Cesate. Anche nel weekend appena trascorso i ladri sono entrati in azione tra via Puccini e via Kennedy e non solo: . Ilnotiziario.net Cesate, è ancora allarme furti nelle case - Furti in via Puccini, via Kennedy e uno tentato in via Bellini. ilnotiziario.net

Furti nelle ville e nelle case, presi i ladri da 17 colpi in un mese: arrestati al centro commerciale - In molti casi non sono riusciti a colpire perché disturbati da cani da guardia, vicini di casa o dall'allarme ... today.it

A Cesate l’orto sociale “Contadini per Caso” unisce agricoltura sostenibile e inclusione lavorativa. - facebook.com facebook

© Ilnotiziario.net - Cesate, è ancora allarme furti nelle case