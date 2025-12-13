cesarino e la segatura nella testa

Durante una breve pausa in una salita lariana, Carletto lancia una frecciatina a Cesarino, chiedendogli se invece del cervello abbia un pezzo di segatura nella testa. La scena si svolge in un contesto di amicizia e fatica, tra parole pungenti e un panorama montano, mentre i due si preparano a condividere un pranzo dopo aver affrontato un impegnativo cammino.

Magni Al post del cervell te gh’ee el resegaousc in de la crapa? è l’anatema che il Carletto ha scagliato contro l’"amico" Cesarino, mentre, sul culmine di una montagna lariana si stavano apprestando a consumare un bel "pranzett", dopo aver a lungo scarpinato e intriso la camicia di sudore. I due facevano parte di un’allegra comitiva di anziani che aveva aderito alla convocazione della locale sezione del Club Alpino Italiano per compiere una bella escursione in montagna. Ma mentre Carletto stava già pregustando la cotoletta impanata che la moglie aveva infilato nel panino, il famoso "sanguis cun la cutuleta impanada", ammirando il panorama, Cesarino gelò l’amico dicendogli: "Gh’è nagott de mangià. Ilgiorno.it

