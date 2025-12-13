Cerreto Sannita Mauro Parente entra in Consiglio comunale

A Cerreto Sannita, Mauro Parente entra nel Consiglio comunale aderendo al nuovo gruppo “Progetto Cerreto”. Questa realtà politica autonoma si propone di promuovere partecipazione, proposte concrete e lo sviluppo della comunità locale, rafforzando l’impegno civico e le iniziative a favore del territorio.

Comunicato Stampa Il consigliere aderisce al nuovo gruppo “Progetto Cerreto”, una realtà politica autonoma che punta su partecipazione, proposte concrete e sviluppo della comunità A Cerreto Sannita si costituisce un nuovo gruppo consiliare. Mauro Parente, membro della Segreteria politica provinciale . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

