Cerreto Sannita Mauro Parente entra in Consiglio comunale
A Cerreto Sannita, Mauro Parente entra nel Consiglio comunale aderendo al nuovo gruppo “Progetto Cerreto”. Questa realtà politica autonoma si propone di promuovere partecipazione, proposte concrete e lo sviluppo della comunità locale, rafforzando l’impegno civico e le iniziative a favore del territorio.
Discorso del Candidato Consigliere Mauro Parente