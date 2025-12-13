cerreto riparte parente perde la maggioranza sette consiglieri alternativi al sindaco

Nel Consiglio Comunale di ieri sera, si è ufficialmente consumata la frattura politica a Cerreto, con l’ingresso di Mauro Parente dopo le dimissioni di Francesco Trotta. La maggioranza uscita dalle elezioni del 2021 si è sgretolata, segnando una nuova fase di instabilità e cambiamenti nella guida del Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Consiglio Comunale di ieri sera – con l’ingresso di Mauro Parente a seguito delle dimissioni di Francesco Trotta – si è consumato l’ultimo atto politico di disgregazione della maggioranza uscita fuori dopo le elezioni del 2021. Il gruppo di maggioranza (ora minoranza) è composto adesso da soli 5 consiglieri più il sindaco, mentre all’opposizione ci siamo noi di “Cerreto Riparte”, il gruppo “Noi di Centro”, composto da De Nicola e Tedeschi ed il nuovo gruppo “Progetto Cerreto”costituito da Mauro Parente che non ha aderito alla maggioranza. Ben 7 consiglieri comunali, dunque, sono alternativi all’amministrazione Parente & Melotta, i quali non hanno più i numeri per governare e, pur sapendolo, continuano, imperterriti e senza ritegno, ad affondare la nostra comunità. Anteprima24.it

