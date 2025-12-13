Ceramiche Richetti passa a MoMa | Salvi oltre 150 posti di lavoro

Ceramiche Richetti viene acquisita da MoMa, salvando oltre 150 posti di lavoro. Questa operazione rappresenta una notizia positiva per il territorio e le famiglie coinvolte, garantendo stabilità e un Natale più sereno per i dipendenti. L'acquisto rafforza la continuità aziendale e testimonia l'impegno nel mantenimento dell'occupazione locale.

"Un’ottima notizia per il nostro territorio e soprattutto per le famiglie dei lavoratori che mantengono il proprio impiego e che potranno trascorrere un Natale più sereno. Di fronte alla complessità di certe sfide, l’obiettivo diventa più raggiungibile se c’è il sostegno di tutte le componenti di una comunità". Con queste parole Luigi Zironi, sindaco di Maranello, commenta l’operazione conclusa nei giorni scorsi - e ufficializzata mercoledi - dal Gruppo Moma, che ha acquisito il Gruppo Ceramiche Ricchetti rilevando anche lo stabilimento produttivo situato a Maranello, dove sono impiegati oltre 150 dipendenti. Ilrestodelcarlino.it Maranello, il Gruppo MoMa ha acquisito le Ceramiche Ricchetti - Economia: Gruppo Ceramiche Ricchetti entrerà a far parte del Gruppo MoMa mantenendo i propri brand indipendenti e la produzione nello stabilimento di Maranello ... lapressa.it

