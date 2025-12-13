Centro per l’Autismo di Avellino | finalmente la firma

È stata finalmente firmata la convenzione per la gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, una notizia attesa da tempo. Le associazioni locali esprimono soddisfazione per un passo importante verso il miglioramento dei servizi dedicati alle persone con autismo nella provincia.

C’è una buona notizia, e questa volta non è una promessa buttata lì.Le associazioni Movimento Italiano Disabili, Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza accolgono con soddisfazione la notizia della firma della convenzione per la futura gestione del Centro per l’Autismo. Avellinotoday.it

Il 13 e 14 dicembre il Centro Piave è felice di accogliere un’associazione del territorio che sostiene ragazzi affetti da autismo. Sarà un’occasione speciale per conoscere da vicino il loro impegno, sensibilizzare sulla realtà che vivono ogni giorno e contribuire a - facebook.com facebook