Centro per l’Autismo di Avellino | finalmente la firma

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata finalmente firmata la convenzione per la gestione del Centro per l’Autismo di Avellino, una notizia attesa da tempo. Le associazioni locali esprimono soddisfazione per un passo importante verso il miglioramento dei servizi dedicati alle persone con autismo nella provincia.

C’è una buona notizia, e questa volta non è una promessa buttata lì.Le associazioni Movimento Italiano Disabili, Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza accolgono con soddisfazione la notizia della firma della convenzione per la futura gestione del Centro per l’Autismo. Avellinotoday.it

centro per l8217autismo di avellino finalmente la firma

© Avellinotoday.it - Centro per l’Autismo di Avellino: finalmente la firma