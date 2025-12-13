’C’entro anch’io’ cercansi giovani volontari

‘C’entro anch’io’ è un nuovo progetto dedicato a coinvolgere giovani volontari tra i 18 e i 29 anni nelle attività culturali, aggregative e promozionali della città. L’obiettivo è promuovere il volontariato giovanile e rafforzare la partecipazione attiva fino all’estate 2026. Sono già aperte le adesioni per chi desidera contribuire e fare la differenza nel territorio.

Promuovere il volontariato e, nello specifico, quello giovanile: è questo l’obiettivo di ‘C’entro anch’io’, il nuovo progetto di che punta a coinvolgere cento ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 29 anni, in attività di supporto alle iniziative culturali, aggregative e promozionali della città fino all’estate 2026 e per il quale sono già aperte le adesioni. Promosso dal Comune di Carpi, con un progetto degli assessorati alle Politiche giovanili e Promozione della città, eventi e turismo, in collaborazione con le associazioni CarpiLab e Notte Fluo, ‘C’entro anch’io’ fa parte delle azioni legate alla YoungERcard. Ilrestodelcarlino.it “Ogni volta che entro in reparto ricordo da dove vengo: anch’io ho conosciuto il dolore, la paura, le notti infinite. Ed è proprio per questo che oggi porto un sorriso a chi sta lottando più di tutti. La mia storia mi ha insegnato che anche quando sembra finita… puo - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - ’C’entro anch’io’, cercansi giovani volontari