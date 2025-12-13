Centenario operato di cataratta | torna a vedere dopo l' intervento al Di Venere

In occasione del suo centenario, un uomo sottoposto a intervento di cataratta al Di Venere ha ritrovato la vista, tornando a riconoscere i volti delle persone care. L'intervento, avvenuto nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, rappresenta un momento di grande gioia e speranza, simbolo di rinascita e di nuove prospettive.

Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, è tornato a vedere i volti delle persone che gli stanno accanto. È la storia di un uomo centenario che, grazie a un intervento di cataratta eseguito all’ospedale Di Venere di Bari, ha recuperato la capacità visiva e una parte fondamentale della. Baritoday.it #Misilmeri ricorda il Giudice Rocco Chinnici nel suo centenario Una tre giorni a Misilmeri per il centenario della nascita di Rocco Chinnici, il magistrato che ha segnato in modo indelebile la storia della lotta alla mafia. Chinnici, assassinato brutalmente da Cos - facebook.com facebook © Baritoday.it - Centenario operato di cataratta: torna a vedere dopo l'intervento al Di Venere

Retina artificiale su un paziente con maculopatia, primo in Italia

Video Retina artificiale su un paziente con maculopatia, primo in Italia Video Retina artificiale su un paziente con maculopatia, primo in Italia