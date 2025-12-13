Centenario operato di cataratta | torna a vedere dopo l' intervento al Di Venere

In occasione del suo centenario, un uomo sottoposto a intervento di cataratta al Di Venere ha ritrovato la vista, tornando a riconoscere i volti delle persone care. L'intervento, avvenuto nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, rappresenta un momento di grande gioia e speranza, simbolo di rinascita e di nuove prospettive.

Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, è tornato a vedere i volti delle persone che gli stanno accanto. È la storia di un uomo centenario che, grazie a un intervento di cataratta eseguito all’ospedale Di Venere di Bari, ha recuperato la capacità visiva e una parte fondamentale della. Baritoday.it

