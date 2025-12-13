Censimento a Piacenza parte il recupero delle mancate risposte | in 24 per affiancare le famiglie
A Piacenza è iniziato il recupero delle risposte mancanti nel Censimento della popolazione 2025, dopo la scadenza del termine per l’autocompilazione, avvenuta martedì 9 dicembre. In 24 persone sono state designate per affiancare le famiglie estratte nel campione Istat, al fine di completare il censimento e garantire la raccolta completa dei dati.
