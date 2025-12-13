Celta Vigo-Athletic Bilbao domenica 14 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Partita aperta a Balaidos?

Domenica 14 dicembre 2025, alle 16:15, si sfidano Celta Vigo e Athletic Bilbao a Balaídos. Una partita incerta e affascinante, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali in campionato. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che promette spettacolo in Galizia.

Ci attende una partita molto interessante in Galizia, domenica pomeriggio: il Celta Vigo ospiterà l'Athletic Bilbao. Entrambe le squadre sono reduci da gare europee: i Leones sono riusciti a fermare il PSG sullo 0-0 ma questo risultato non aggiunge troppo alla loro classifica. Grande delusione, invece, a Balaidos, per la sconfitta subita contro il Bologna in.

LaLiga, Celta Vigo-Athletic Bilbao 0-1: a segno Williams - Una partita che non regala molti gol ma resta equilibrata fino al 34' quando Williams porta in vantaggio il Bilbao a sfavore dei ... calcioinpillole.com

La prestazione brillante di Moro contro il Celta Vigo gli vale il soprannome che lo accosta al connazionale fuoriclasse. - facebook.com facebook

#Bologna, la vittoria con il Celta Vigo porta i ricavi dall'Europa League oltre i 10 milioni di euro: ecco tutte le cifre x.com

