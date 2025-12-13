Celebrati i 30 anni del Comando provinciale dei Carabinieri

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro della Società di Lecco ha fatto da cornice alla cerimonia celebrativa del trentennale del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco. Un evento di grande rilievo istituzionale e simbolico, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dei Carabinieri sul territorio e il percorso di crescita e collaborazione nel corso degli ultimi 30 anni.

Il rinnovato Teatro della Società di Lecco ha ospitato la cerimonia celebrativa del 30° anniversario dell’istituzione del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco, un evento dall’alto valore istituzionale e simbolico. Durante la manifestazione, il pubblico ha potuto assistere a un concerto. Leccotoday.it

Ferrara e Delta del Po: sei itinerari lenti per celebrare 30 anni Unesco - Ferrara festeggia nel 2025 i 30 anni dal riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, mentre il Delta del Po celebra il decimo anniversario come Riserva della Biosfera MaB UNESCO. quotidiano.net

Ue: evento Comece e Cei al Parlamento europeo per celebrare i “30 anni del Progetto Policoro” - Si terrà al mercoledì 12 novembre e a promuoverlo è la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea ... agensir.it

celebrati i 30 anni del comando provinciale dei carabinieri

© Leccotoday.it - Celebrati i 30 anni del Comando provinciale dei Carabinieri

Celebrati i 60 anni dell’ANC di Bellosguardo con il Generale Stefanizzi e don Franco Facchini

Video Celebrati i 60 anni dell’ANC di Bellosguardo con il Generale Stefanizzi e don Franco Facchini