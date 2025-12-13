Celebrati i 30 anni del Comando provinciale dei Carabinieri

Il Teatro della Società di Lecco ha fatto da cornice alla cerimonia celebrativa del trentennale del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco. Un evento di grande rilievo istituzionale e simbolico, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dei Carabinieri sul territorio e il percorso di crescita e collaborazione nel corso degli ultimi 30 anni.

Il rinnovato Teatro della Società di Lecco ha ospitato la cerimonia celebrativa del 30° anniversario dell'istituzione del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco, un evento dall'alto valore istituzionale e simbolico. Durante la manifestazione, il pubblico ha potuto assistere a un concerto.

