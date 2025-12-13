CdS – tutte le verità sul calciomercato di Serie A

Il calciomercato di Serie A 2025 si sta facendo sempre più caldo, con voci e trattative che alimentano l’attesa dei tifosi. In questo articolo, analizzeremo le verità più importanti e le tendenze emergenti, cercando di offrire un quadro chiaro e senza polemiche sulle mosse delle società in vista della sessione invernale.

2025-12-13 08:41:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere: Tenterò un esperimento complicato quasi quanto quello della goccia di pesce, Pitch Drop Experiment, di Thomas Parnell: scrivere del mercato invernale senza sparare cazzate. Penso di riuscirci: la solita presunzione bolognese. Parto da Joshua Zirkzee, universalmente indicato come il possibile risolutore del problema del gol per Roma e Milan. Da settimane è seguito da Massara con il pieno sostegno di Ranieri. Anche Tare ha chiesto informazioni sull'olandese, ma il Manchester United ha risposto che fino a fine gennaio l'attaccante non è trattabile e ad ogni modo il club pretende la cessione definitiva.