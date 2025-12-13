CCNL AISS FederTerziario Piuservizi e UGL Sicurezza Civile contestano il provvedimento del Tribunale di Milano | Analisi incompleta e interpretazioni estensive

Le parti firmatarie del CCNL AISS, FederTerziario, Piuservizi e UGL Sicurezza Civile, contestano il provvedimento del Tribunale di Milano del 4 dicembre, evidenziando analisi incomplete e interpretazioni estensive che secondo loro compromettono l’equità e la corretta applicazione del contratto.

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL AISS – FederTerziario, Piuservizi e UGL Sicurezza Civile – esprimono forti perplessità in merito al provvedimento del Tribunale di Milano del 4 dicembre, ritenendo che presenti criticità rilevanti sia sul piano metodologico sia su quello giuridico. Secondo le organizzazioni, l’analisi alla base del provvedimento non terrebbe conto di documenti fondamentali e di atti ufficiali già depositati dalle società coinvolte. A loro giudizio, sarebbero stati inoltre utilizzati testi privi di validazione formale, mentre le note difensive delle parti resistenti non sarebbero state adeguatamente esaminate, con un conseguente squilibrio del contraddittorio. Romadailynews.it

