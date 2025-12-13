Catanzaro-Avellino | prova di maturità per i biancoverdi all' assalto del Ceravolo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Avellino di Raffaele Biancolino si prepara a sfidare il Catanzaro allo stadio

Con il supporto di circa 800 tifosi, che sono stati invitati a radunarsi nella piazzola di sosta situata prima della galleria Sansinato, lungo la SS 280, l'Avellino di Raffaele Biancolino si prepara a scendere in campo questo pomeriggio allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, con l’ambizione. Avellinotoday.it

Figc, deferiti Catanzaro e Avellino - Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha deferito al Tribunale Federale Avellino e Catanzaro "a titolo di responsabilità diretta e oggettiva" e gli ex dirigenti Walter ... quotidiano.net

Immagine generica