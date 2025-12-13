catanzaro avellino le probabili formazioni

Il match tra Catanzaro e Avellino si apre con l'obiettivo dei biancoverdi di Raffaele Biancolino di ottenere la terza vittoria consecutiva, consolidando così la propria posizione in classifica. Le due squadre si preparano a scendere in campo, pronte a lottare per i tre punti in una sfida che promette emozioni e spettacolo.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino di Raffaele Biancolino fa visita al Catanzaro con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e prolungare la striscia di risultati utili. Al “Ceravolo” i biancoverdi sono attesi da una trasferta complessa, resa insidiosa non solo dal valore dell’avversario ma anche da una tradizione storicamente equilibrata e spesso combattuta sul terreno calabrese. Biancolino sembra intenzionato a confermare la difesa a tre, soluzione adottata nelle ultime uscite per garantire maggiore compattezza e solidità al reparto arretrato. Davanti al giovane Daffara dovrebbero agire Enrici, Simic e Fontanarosa, chiamati a reggere l’urto di un Catanzaro che fa dell’intensità e dell’organizzazione tattica i propri punti di forza. Anteprima24.it

Catanzaro-Avellino, al “Ceravolo” una sfida dal sapore speciale – PROBABILI FORMAZIONI - CATANZARO Alle 17:15, il “Nicola Ceravolo” torna a vestirsi a festa per accogliere il confronto tra Catanzaro e Avellino, un match che arriva in un momento significativo per entrambe le squadre. corrieredellacalabria.it